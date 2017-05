CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |La presidente del Sacra Corrientes, Elvira Miranda en un principio comentò que "a partir de actividades y reuniones que se realizan en las localidades donde Sacra tiene una filial, buscan concientizar a las mujeres sobre la importancia del trabajo que realizan y que desde el Sindicato de Amas de Casa de Corrientes celebraron que en la Cámara de Diputados se busque debatir nuevamente la posibilidad de incorporar una jubilación para el sector, Expresando que "se necesita una mayor concientización sobre la importancia de que el trabajo en el hogar y el cuidado de otras personas sea pagado y reconocido como una labor". El proyecto fue presentado por la diputada Alicia Locatelli. El mismo busca que se otorgue una “jubilación para las amas de casa de la provincia de Corrientes” y fue diseñado por el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra) -Delegación Corrientes-, que desde hace tiempo viene trabajando en la iniciativa, de manera que las mujeres que realizan los quehaceres hogareños puedan tener una compensación por el esfuerzo y tiempo invertidos en esto, y que hasta ahora les es negado. En comunicación con Radiofmtotal, la presidente del Sacra, Corrientes se explayò en el tema, comentando que "el Sacra hace 33 años que trabaja en la argentina y desde hace también ese tiempo que plantea la necesidad de generar políticas públicas que protejan a quienes realizan quehaceres en los hogares", recordó además que "el primer indicio que se tiene es la ley de jubilación de amas de casa establecida en los años'60, la cual dice que las personas que se dedican a los quehaceres de la casa deben tener aportado 30 años y jubilarse a los 60, pero la realidad es que solo pudieron aportar las personas que tenían con qué pagarse sus aportes". Por otro lado contó que "cuando se realizó la moratoria implementada por el ex presidente, se logrò que las amas de casa pudieran ingresar a la misma ya que anteriormente casi 2.000.000 estaban en la nada". "Las mujeres no solo se desdoblan en los quehaceres de la casa sino que también en ciertas ocasiones debe salir a trabajar para sustentar la casa y estas trabajan de forma gratuita", refutò Miranda. Finalizando recordó también que "el sindicato siempre planteò salario, jubilación y obra social y que a la ley de jubilación de amas en ciertos lugares se la implementò de diferentes formas como por ejemplo "en misiones que se decidió que toda la población realice un aporte para que las amas de casa sin aporte puedan jubilarse y en corrientes como esto no pasa solo se jubilan aquellas amas que poseen aportes".