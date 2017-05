ADIUNNE se adhiere al paro nacional desde el 8 al 13 de mayo

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Los docentes de la UNNE se adhieren a la propuesta nacional de reclamos, protestas y paro de actividades ante la falta de respuesta en material salarial en las negociaciones paritarias con el Ministerio de Educación. Con respecto a lo anterior, Radiofmtotal dialogó con Juan Monzón, quien conforma parte de la Asociación de docentes e investigadores de la UNNE (ADIUNNE). Monzón, aclaró que lo que se manifiesta es el rechazo a la imposición unilateral por parte del Gobierno Nacional de otorgar un 4 por ciento de aumento a la docencia universitaria sin haber mejorado la última oferta salarial de 18 por ciento en tres cuotas. “Debido a esto, nos adherimos al paro nacional que comenzó en el día de hoy y finalizará el Sábado 13, se realizarán de dos Jornadas en Defensa de la Educación Pública, el Jueves 11 a las 16 hs en la entrada al campus Resistencia y el Martes 16 de mayo a las 16 hs en la Facultad de Ciencias Exactas (Campus Libertad - Corrientes)”, relató. Por otra parte, exclamó “el salario del docente debe ser digno en acorde con las funciones que desempeña, por lo tanto el Gobierno debe dar una propuesta razonable y adecuada y no las payasadas que nos indignan.” Monzón detalló y señaló, también, que la enseñanza no es un gasto sino una inversión. “Hacemos lo que podemos para que esto a nivel nación pueda resultar un llamo de atención “, acotó. “Se llegó a esta instancia porque el Gobierno Nacional no hizo ninguna propuesta que pueda ser considerada buena, por eso se invita a docentes, investigadores y estudiantes, así como a la comunidad en general, a participar activamente de la defensa de la educación pública”, terminó diciendo.