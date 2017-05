Acción de amparo contra los aumentos en facturas de energía

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |Nelson Veas Oyarzo titular de Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes (A.U.C.), pidiò a la justicia "la nulidad, de la Resolución Nº 232/17 y el Decreto Provincial 516/17 que estableció un nuevo régimen tarifario en la prestación del servicio de energía eléctrica que provocó una facturación excesiva y desproporcionada". Todo se debe a un nuevo cuadro tarifario con facturaciones de "valores irrazonables desde el punto de vista económico", que tilda de "arbitrarias manifiestamente ilegales, al violar principios elementales de justicia garantizados en la Constitución Nacional, y sin convocatoria a una Audiencia Pública en la provincia de Corrientes" Oyarzo señala, "el cargo fijo, como la palabra lo indica debe ser "fijo", es decir, debe tener un valor económico que no varía ni aumenta ni disminuye según el consumo operado por parte del usuario",pero esto no ocurre. Entonces lo que el “nuevo cargo fijo se desnaturaliza y es arbitrario e ilegal, además de gravoso a los legítimos derechos e intereses de los usuarios y se les impone a los mismos que realicen importantes desembolsos dinerarios que en rigor, legalmente no corresponde hacerlo, o sea, pagarlos". En comunicación con Radiofmtotal para explicar mejor ante este pedido hablò Nelson Veas Oyarzo, quien al respecto aclarò, "que en el mes de diciembre del año pasado se realizó una audiencia pública nacional que pidió la transportadora (TRANSNEA S.A), en la que se solicitaba aumento de tarifa sin inversiones, la misma fue realizada en Formosa y en el mes de marzo del corriente año el gobierno provincial hace eco de esa audiencia y sin informar a nadie comienza a implementar en el mes de abrir boletas con un aumento desproporcionado de casi un 100%". Oyarzo explicó "la Asociación se enterò de que es un cuadro 91A y 91B desconocido, en el que se cobra un supuesto cargo fijo pero como puede verse en realidad es variable que serían de febrero y marzo. "Estas implementaciones las realizó la Dirección Provincial sin una audiencia pública como està establecido en la Constitución Nacional y Provincial, articulo 48, y por lo tanto el acto es nulo y por ese motivo se plantea a la justicia que este decreto establecido el 17 de marzo es inválido". Por otro lado comentò que "el día 22 de marzo la distribuidora convocó a una audiencia pública en Santa Rosa la cual para la asociación fue nula ya que no fue convocada por el Organismo Competente que es el Ente regulador, es decir, una, fue una audiencia nacional del cual el Gobierno Provincial se valió, violando la Constitución Nacional y la otra audiencia pública que si solicitò al gobierno permiso, fue la que se considerò por parte de la asociación, nula. Finalizando ademas expresò que "pretenden un nuevo aumento basado en la audiencia de Santa Rosa, es decir este aumento del mes de abril es un primer aumento".