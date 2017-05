Se inauguró el torneo de fútbol de salón organizado por el Club Belgrano

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El domingo por la tarde/noche, en un gimnasio colmado de espectadores, como ya es habitual en este torneo se jugaron cuatro partidos y esta es la síntesis de los mismos:

VALE EL TRAGO 9 – DEPORTIVO PITURRO 4



En los dos primeros períodos, Vale El Trago se puso en ventaja con dos goles seguidos de Erick Rodríguez y uno de Daniel Godoy, en el primer período, y de Antonio Gómez, en el comienzo del segundo, descontando Tomás Perret para el Deportivo Piturro.



En el tercer cuarto, Erick Rodríguez estableció el cinco a uno, descontando, en el último, Miguel Monzón, pero Luis Pereyra y Ariel Muñoz, marcaron el siete a dos y tras el descuento de Sebastián Benítez, Jorge Cabral y Antonio Gómez marcaron el lapidario nueve a tres, descontando definitivamente Oscar Tóffalo.



Vale El Trago: Daniel Godoy, Ariel Muñoz, Luis Pereyra, Erick Rodríguez, Felipe Molina, Maximiliano Cáceres, Diego Ledesma, Antonio Gómez, y Jorge Cabral.

Deportivo Piturro: Jorge Insaurralde, Carlos Gómez, Roberto Monzón, Emiliano Alfonzo, Miguel Monzón, José Núñez, Oscar Tóffalo, Tomás Perret, Leonardo Lobato, Damián Duette, y Sebastián Benítez.



JUVENILES DE SAN CAYETANO 7 – SARMIENTO 5



Juveniles de San Cayetano, iluminado por el Santo de los Trabajadores, se quedó con este partido ajustado y complicado sobre Sarmiento por siete a cinco.



El primer período lo terminó ganando dos a cero, con goles de los hermanos Joan Castillo y Daniel Castillo y tras el descuento de Rubén Gómez, al comienzo del segundo, José Ignacio López, Enzo Hernández, y otro de José Ignacio López, marcaron el cinco a uno, descontando Julio Muñoz.



En el tercer período, descontó Jonathan Muñoz, pero Pablo Obregón marcó el seis a tres.

En el período final, descontó Rubén Gómez, Walter Castillo marcó el siete a cuatro y, finalmente, volvió a descontar Jonathan Muñoz.



Juveniles de San Cayetano: José Castillo, Walter Castillo, Joan Castillo, Daniel Castillo, Pablo Obregón, Enzo Hernández, Matías Acuña, José Ignacio López, Ricardo Taibo, Juan Ovando, Mauricio Monsalvo, y Matías Cerdán.



Sarmiento: Daniel Anderson, Darío Maximiliano Rojas, Julio Muñoz, Jorge Quevedo, Rubén Gómez, Alberto Monzón, Víctor Muñoz, José Gustavo Muñoz, Lázaro Gabillo, y Cristian Flores.



DEPORTIVO CAÁ GUAZÚ 3 – JUVENILES DE NELSON ESCALANTE 3



Debutó el último campeón y apenas pudo empatar con Juveniles de Nelson Escalante tres a tres.

Y lo iba perdiendo dos a cero, con dos goles de Marcelo Pedrozo, ambos en el segundo período, alcanzando a descontar Matías Beláustegui, en el tercer cuarto.



En un partido cerrado, y en el último período, aumentó Juveniles de Nelson Escalante con gol de Nahuel Vasconcel, pero el último campeón alcanzó el empate con goles de Cristian Rojas y Guillermo Caraballo.



Deportivo Caá Guazú: Mario Fernández, Guillermo Caraballo, Ariel Rodolfo Peker, Matías Atrio, Julio Firpo, Matías Beláustegui, Cristian Rojas, Diego Torres, y Juan José Monsalvo.



Juveniles de Nelson Escalante: Martín Torres, Juan Ibarrola, Julio González, José Ayala, José Romero, Jorge Escalante, Cayetano Romero, José Valenzuela, Marcelo Pedrozo, Nahuel Maciel, Aníbal Ibarrola, y Nahuel Vasconcel.



EL MARTILLO 8 – ONCE CORAZONES 7



El Martillo pudo vencer a Once Corazones por ocho a siete, pero le costó mucho, a pesar de la aparente diferencia de planteles.



Maximiliano Ramírez aventajó a El Martillo, empatando José Ignacio López y tras un nuevo tanto de Maximiliano Ramírez, Alfredo Tuamá volvió a empatar, aunque el período lo terminó ganando El Martillo, con gol de Mauricio Ocampo.



El partido continuaba gol a gol, ya que en el segundo, Andrés González marcó el tres a tres y después de un gol de José Ocampo para El Martillo, volvió a empatar Ramón Tuamá, pero el final del segundo período llegó con el gol de Cristian Solís para El Martillo.



Parecía que la cosa se iba a simplificar cuando Maximiliano Ramírez marcó el seis a cuatro al comienzo del tercero, pero descontó Patricio Ocampo y el cuarto se cerró con un solo gol de diferencia.



Así siguió el partido, cerrado. Maximiliano Ramírez marcó para El Martillo pero descontó Federico Salas y Once Corazones se quedó sólo a un gol y, tras una nueva conquista de Maximiliano Ramírez, Ramón Tuamá descontó definitivamente, sellando el ocho a siete.



El Martillo: Mauricio Ocampo, Jorge Argüello, Martín Cardozo, Maximiliano Ramírez, Federico Ojeda, Cristian Solís, José Ocampo, Matías Olguín, y Néstor Leonel González.

Once Corazones: Juan Ferreyra, Alfredo Tuamá, Lucas González, José Rubén López, Federico Salas, Andrés González, Ramón Tuamá, Patricio Ocampo, Miguel Castillo, y Brian Fernández.



Los Árbitros de estos cuatro partidos fueron: Antonio Cardozo y Héctor Argüello.