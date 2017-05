CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El Instituto de Previsión Social (IPS), escucho inquietudes de los curuzucuateños e informar sobre todos los servicios que brinda. Uno de los representantes del IPS, Francisco Ruíz, expresó por Radioftmtotal que actualmente existe un problema de la red link que es lo que conlleva a la no emisión de los recibos de haberes de los jubilados. “Nos hemos comunicado con el jefe de beneficiarios del IPS, y nos comentó que es un problema que viene de la red link y que cuando se solucione, los cajeros de los bancos van a emitir normalmente los recibos”, acotó. Con motivo a lo anterior, manifestó que al no contar con una oficina fija en dicha localidad no se pueden imprimir tales recibos. “Cuando se solucione todo vuelve a la normalidad”, exclamó. Por otra parte, Ruíz, anunció el lanzamiento de la tarjeta SUBE para pensionados y jubilados del IPS, los cuales contarán con un descuento del 55 por ciento en el boleto. “Ya se están haciendo las cargas, el beneficio corresponde en todo el país”, finalizó.