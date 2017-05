CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Ernesto López Calvo, Jefe de Operativo del Banco de Corrientes, explicó por Radiofmtotal las quejas por parte de los jubilados, las cuales se deben a la no entrega de recibos de haberes a través de lo que son los cajeros automáticos. “Ayer me comuniqué con nuestra Gerencia de Operaciones y me informaron que a partir del mes de Abril, se encarga el IPS (Instituto de Prevención Social) de cargar en la red link dichos recibos por lo cual, ya no le corresponde al banco”, detalló el señor. A su vez, comentó que un representante del IPS, le prometió hablar con la encargada de Corrientes para plantearle dicho tema. “De todos modos, quiero aclarar que los jubilados pueden obtener en el banco su recibo de haberes; el único problema que tienen es que deben esperar a ser atendidos por cualquier caja interna”, indicó. Vale destacar, sin embargo, que también existe una aplicación donde los jubilados pueden obtener su recibo a través del Home Banking. “Creo que es cuestión de tiempo, el IPS seguro que se va a encargar de que los jubilados obtengan su recibo de haberes a través de los cajeros automáticos”, terminó diciendo.