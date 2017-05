Se encuentra abierta la inscripción para presidentes de mesa para elecciones nacionales

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Carlos Rauch, Secretario del Juzgado Electoral,en comunicación exclusiva con Radiofmtotal comentò que"ya están abiertas las incripcciones para ser presidente de mesa en las Elecciones Nacionales y ya se comenzó a preparar las PASO (primarias abiertas simultaneas obligatorias), para la preparación de las elecciones generales en el mes de octubre". Contó que desde el día 5 de mayo del corriente año està disponible el padrón electoral y estará disponible para que los ciudadanos lo observen hasta el 19 de dicho mes, es decir que hasta esa fecha los inscriptos tienen tiempo de corregir algún error". Además dijo que "si los inscriptos observan en el padrón, algún error en cuanto a sus datos, deben realizar los reclamos correspondientes vía Internet www.electorado o www.padron, o al 0-800-999 o a través de carta dirigida a la Secretaría Electoral ubicada en 25 de Mayo 972, que trabaja en horarios de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche"y que los mismos se realizan "presentando el DNI y manifestando cuál es el error que el padrón presenta". Para respaldar esta cuestión expresò "el RENAPER desde Cámara Nacional nos manda los datos de las personas para que las incluyamos al padrón pero hay jóvenes que no aparecen para votar entonces, ellos deben enviar la fotocopia de su DNI y domicilio y a si se entra a la página y se corrige el error". Por otro lado recordó que también "esta abierto un registro voluntario para presidente de mesa y para quien quiere hacerlo debe realizarlo a través de la página de Internet nombrada anteriormente colocando su Dni,domicilio, la escuela en la que votan y luego se le manda un telegrama informándoles si quedaron designados o no". "Los interesados pueden realizar una capacitación que se la hace también por la página de Internet, entonces el interesado queda registrado y cuando se realice la capacitación se les avisa y deben concurrir a la misma. "Al que realiza esta capacitación se le va a a pagar $450 por la haberla realizado y la persona que es designada presidente de mesa cobrarà $600", afirmò. Finalizando relatò que "se tomò la decisión de que los delegados electorales sean los directores de escuelas debido a todos los trámites que debe hacer en el momento de la elección y estos van a cobrar $2800 por elección" y remarcó que "la designacòn de todos lo que deben estar a cargo se realiza por sistema electrónico, es decir este excluye los que están afiliados o los que participaron màs de 4 veces y si no alcanza el personal se va al registro voluntario". También destacò y recomendó que aquella persona que manifiesta querer tener un cargo el día de la elección y queda designada para la misma pero el día que le corresponde no se presenta o no presenta alguna notificación de porque no se presenta deberá enfrentar a la justicia".